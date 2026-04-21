العقبه :توقيع اتفاقيات التعلم في بيئة العمل

تحت رعاية وزارة التربية والتعليم: انطلاق فعاليات توقيع اتفاقيات “التعلم في بيئة العمل” (WBL)

وطنا اليوم -امين المعايطه

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مهارات الطلبة وربطهم بسوق العمل الحقيقي، انطلقت فعاليات توقيع اتفاقيات الشراكة ضمن برنامج التعلم في بيئة العمل (Work-Based Learning – WBL). تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من مدير مديرية التربية والتعليم في العقبه الدكتور عبد الوهاب الحجاج، الذي وقع الاتفاقيات مفوضاً عن وزير التربية والتعليم.



وشهدت محافظة العقبة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ومنتجع تالا بي، تهدف إلى تدريب طلبة التعليم المهني والتقني ضمن برنامج التعلم المبني على العمل (WBL).



وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ثابت النابلسي، مفوض الشؤون السياحية والشباب، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤكداً أهمية هذه الشراكة في تعزيز فرص الطلبة لاكتساب خبرات عملية مباشرة في بيئة العمل السياحي والفندقي، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.



وعلى صعيد متصل وقع الرئيس التنفيذي لمنتجع تالا بي (CEO)، رامي عوده الاتفاقية، مؤكداً التزام المنتجع باستقبال وتدريب الطلبة ضمن مرافق تالا بي، وتوفير بيئة تدريب عملية تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير برامج التعليم المهني والتقني، من خلال ربط الطلبة بمؤسسات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق المهارات النظرية في مجالات عملية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وزيادة تنافسيتهم.



وأكد الطرفان أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة، وتدعم توجهات العقبة كمركز ريادي في السياحة والتعليم المهني، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المجتمع المحلي.