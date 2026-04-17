ناسا تختار صورة فلكية اردنية للمذنب بان ستارز كاجمل صورة يومية

وطنا اليوم:اختارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا NASA)، صورة فلكية التقطها عضو الجمعية الفلكية الأردنية هيثم حمدي، لتكون ضمن أجمل صورة فلكية يومية للمذنب بان-ستارز C/2025 R3 (Panstarrs).

وجاء رصد المذنب من مدينة شارلستون (Charlestown) في ولاية رود آيلاند الأميركية، صباح الأحد الماضي 12 نيسان، عند الساعة 04:27 صباحًا (قبل الفجر بثلاث دقائق)، حيث استمرت عملية التصوير لمدة 29 دقيقة، إذ كان ارتفاع المذنب عند بداية الرصد نحو 7 درجات فوق الأفق، وبلمعان قدره 0.9، ضمن ظروف رصد جيدة نسبيًا رغم وجود تلوث ضوئي بمستوى (Bortle 4.5).

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن اختيار الصورة من قبل ناسا تقديرا عالميا لجودة الرصد الفلكي والدقة التقنية في التصوير والمعالجة، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه أعضاء الجمعية في مجال الرصد والتصوير الفلكي.

وأوضح السكجي أن لجنة الأرصاد والتصوير الفلكي في الجمعية الفلكية الأردنية شاركت في رصد نفس المذنب من داخل الأردن، خلال حملة رصد جرت فجر الثلاثاء الماضي 14 نيسان من الصحراء الشرقية، وتحديدًا في منطقة قصير عمرة.

وأسفرت هذه الحملة عن التقاط 3 صور للمذنب باستخدام ثلاثة تلسكوبات مختلفة، بمشاركة كل من: عمار السكجي، رامي سعادة، إمام حمدي، عدي الحلبي، وإبراهيم الدعجة.

وبين السكجي أن هذا الإنجاز يؤكد على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الرصد الميداني والخبرة التقنية، كما يعزز من حضور الأردن على الساحة الفلكية الدولية، ويدعم جهود نشر الثقافة العلمية والفلكية في المنطقة