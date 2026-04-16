مركز تطوير الأعمال يختتم تدريباً في “ريادة الأعمال بلواء المزار الشمالي

وطنا اليوم – اختتم مركز تدريب “ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي” الذي استهدف شباب وشابات لواء المزار الشمالي من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وذلك ضمن أنشطة مشروع “التمكين الاقتصادي لخلق فرص التشغيل الذاتي”، أحد برامج المركز والمدعوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقال معالي نايف استيتية وزير العمل السابق ومؤسس مركز تطوير الأعمال أن المركز يعمل على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب في كافة المحافظات و الألوية والبلديات بهدف التأكيد على أهمية ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي وتوجيه الشباب نحو افتتاح مشاريعهم الخاصة وخلق فرص العمل، والتي هي أحد أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وترجمه لرؤية جلالة ألمك وولي العهد.

ونُفّذ التدريب بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات الريادية اللازمة لإنشاء وتطوير مشاريع منتجة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز نهج التشغيل الذاتي.

كما حصل المشاركون على أدوات ومهارات مالية متقدمة، إلى جانب التعريف بأهم القوائم المالية والتطبيق العملي عليها، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في نجاح مشاريعهم واستدامة نموها.

وسيتمكن الشباب في المرحلة المقبلة من تقديم مقترحات مشاريعهم، حيث سيتم دعم المشاريع المختارة وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة، بما يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز تمكينهم الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في محافظة إربد، إضافة إلى تقديم خدمات يحتاجها المجتمع المحلي.

ويأتي هذا النشاط في إطار التزام مركز تطوير الأعمال بتمكين الشباب الأردني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، تماشياً مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي.