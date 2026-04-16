مديرية صحة محافظة العاصمة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:شهدت مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، احتفالات وطنية واسعة بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، التي تصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورسخت قيم الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية.
وتنوعت مظاهر الاحتفالات التي شارك فيها موظفون وطلبة ومواطنون بين رفع الأعلام، وتنظيم المسيرات الوطنية، وإطلاق المبادرات المجتمعية والثقافية، في مشهد وطني جامع جسّد وحدة الأردنيين والتفافهم حول راية الوطن.
واحتفلت مديرية صحة محافظة العاصمة، اليوم، بهذه المناسبة، في أجواء وطنية عكست مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للقيادة الهاشمية.


