مذكرة جلب بحق سيدة أردنية أساءت في مقطع فيديو لرموز وطنية

وطنا اليوم:قرر محافظ العاصمة الأردنية، ياسر العدوان، إصدار مذكرة جلب بحق سيدة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتبرت “مسيئة” و”متهكمة” بحق الرموز الوطنية.

وكانت السيدة قد بثت مقطع فيديو من داخل مركبتها، انتقدت فيه المظاهر الاحتفالية بـ “يوم العلم”، وتحديداً انتشار الأعلام الأردنية في الشوارع العامة وبين الدوارين الثالث والرابع في العاصمة عمان. واستخدمت السيدة في الفيديو لغة ساخرة تجاه حجم العلم الضخم (الراية) الذي رُفع احتفاءً بالمناسبة، متسائلة باستنكار عن سبب ما وصفته بـ “الإفراط” و”الإسراف” في هذه المظاهر.

وأفادت مصادر مطلعة أن تحرك المحافظ جاء بناءً على مخالفة السيدة للأنظمة التي تمنع الإساءة للرموز السيادية للدولة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحقها فور مثولها أمام الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس المشاعر الوطنية.