مذكرة جلب بحق سيدة أردنية أساءت في مقطع فيديو لرموز وطنية

وطنا اليوم:قرر محافظ العاصمة الأردنية، ياسر العدوان، إصدار مذكرة جلب بحق سيدة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتبرت “مسيئة” و”متهكمة” بحق الرموز الوطنية.
وكانت السيدة قد بثت مقطع فيديو من داخل مركبتها، انتقدت فيه المظاهر الاحتفالية بـ “يوم العلم”، وتحديداً انتشار الأعلام الأردنية في الشوارع العامة وبين الدوارين الثالث والرابع في العاصمة عمان. واستخدمت السيدة في الفيديو لغة ساخرة تجاه حجم العلم الضخم (الراية) الذي رُفع احتفاءً بالمناسبة، متسائلة باستنكار عن سبب ما وصفته بـ “الإفراط” و”الإسراف” في هذه المظاهر.
وأفادت مصادر مطلعة أن تحرك المحافظ جاء بناءً على مخالفة السيدة للأنظمة التي تمنع الإساءة للرموز السيادية للدولة. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحقها فور مثولها أمام الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس المشاعر الوطنية.


24 ساعة
21:47

كي يتغيّر لبنان ….

20:57

شاهد بالصور: إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل بيوم العلم

20:48

مديرية صحة محافظة العاصمة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

20:32

الأستاذ أحمد ماهر الحموري يكتب في يوم العلم الأردني

20:29

ترامب: سأدعو نتنياهو والرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض

20:13

دمشق تعلن تسلُّمها كل القواعد الأمريكية في سوريا

20:08

البريد الأردني وشركة” uwallet” يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لإطلاق محفظة البريد الرقمية Bareed Pay

20:05

في يوم العلم

20:03

سلام يثمن جهود دول عدة ساعدت بالتوصل لوقف إطلاق النار ومنها الأردن

19:58

العَلَمُ رَمْزُ الوَطَنِ… الحاضِرُ فينا

19:56

تراجع النفوذ الأمريكي–الإسرائيلي بعد المواجهة مع إيران

19:39

موكب وطني لكهرباء إربد احتفاءً بيوم العلم الأردني

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026