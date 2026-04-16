ترامب: سأدعو نتنياهو والرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته دعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بين إسرائيل ولبنان

وأضاف ترامب عبر موقع truthsocial أن الجانبين “يرغبان في السلام” على حد تعبيره.

وقال ترامب، الخميس، إنه أجرى محادثات “ممتازة” مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على بدء وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في منشور عبر حسابه على truthsocial أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحقيق السلام بين البلدين، لافتًا إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا أول اجتماع مباشر بينهما منذ 34 عامًا في العاصمة واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأضاف أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأكد ترامب أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيه لإنهاء النزاعات حول العالم، معتبرًا أن هذا الاتفاق قد يشكل “الحرب العاشرة” التي يساهم في إنهائها.