ساعتين ago
سلام يثمن جهود دول عدة ساعدت بالتوصل لوقف إطلاق النار ومنها الأردن

وطنا اليوم:رحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه مطلب لبناني محوري سعت إليه الحكومة منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفًا لبنانيًا في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء.
وتابع، في منشور عبر منصة “إكس”: “أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، وأترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت.”
وأضاف: “لا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر.”


