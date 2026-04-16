بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

موكب وطني لكهرباء إربد احتفاءً بيوم العلم الأردني

ساعتين ago
وطنا اليوم:نظّمت شركة كهرباء إربد موكبًا احتفاليًا بالسيارات جال في شوارع محافظة إربد، رُفعت خلاله الأعلام الأردنية، في مشهد وطني عبّر عن الدلالات التاريخية والوطنية والهاشمية الراسخة، وذلك احتفاءً بمناسبة يوم العلم الأردني. وقد عكس الموكب عمق الانتماء والاعتزاز براية الوطن التي توحّد الأردنيين وتختزل مسيرة الدولة وتضحياتها وإنجازاتها.
وفي السياق ذاته، أقامت الشركة احتفالًا خاصًا في الساحة الخارجية لمبناها، بمشاركة واسعة من الموظفين والعاملين، تخلّلته فقرات فنية وطنية ودبكات شعبية جسّدت أجواء الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، وعكست الالتفاف حول رمزية العلم الأردني بوصفه عنوان السيادة والوحدة.
وأكد المدير العام لشركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أهمية يوم العلم في الرزنامة الوطنية الأردنية، باعتباره مناسبة تحمل دلالات تاريخية وهاشمية عميقة، وترمز إلى مسيرة البناء والعطاء التي يقودها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة. ودعا إلى أن يحفظ الله الأردن وقيادته، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، في ظل الجهود المتواصلة لصون منجزاته وتعزيز مكانته.
من جهتهم، عبّر العاملون في الشركة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية الوطنية، مؤكدين اعتزازهم برفع العلم الأردني عاليًا، وحرصهم على مواصلة العمل والعطاء خدمةً للوطن، وتعزيز رسالته التنموية، انطلاقًا من دور الشركة كمؤسسة وطنية فاعلة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
