دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحتفي بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:احتفلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الخميس الموافق 16 نيسان، بيوم العلم الأردني، في إطار حرصها على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقامت الدائرة بتزيين مباني الإدارة العامة ومداخلها، إضافة إلى مباني المديريات ومراكز الخدمات التابعة لها في مختلف محافظات المملكة، بالأعلام الأردنية التي رفرفت في الساحات وعلى الواجهات والمركبات، في مشهد يعكس روح الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وشملت فعاليات الاحتفال توزيع الأعلام الأردنية على الموظفين في مختلف مواقع العمل، تأكيداً على أهمية العلم كرمز للسيادة والوحدة الوطنية، وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.

كما تخلل الفعاليات عزف السلام الملكي والنشيد الوطني، إلى جانب بث الأهازيج والمعزوفات الوطنية في مباني الدائرة ومديرياتها ومراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما يعزز الأجواء الوطنية ويجسد روح المشاركة الجماعية بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، ازدانت مديريات ومراكز الدائرة وصفحاتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بصور العلم الأردني، مرفقة بالموسيقى الوطنية والسلام الملكي، في رسالة تعكس تفاعل الدائرة مع المناسبات الوطنية وحرصها على إشراك الجمهور بهذه الأجواء.

وتم توزيع الحلويات بهذه المناسبة وتوزيع الهدايا التي تحمل رموز وطنية

من جهته، أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن العلم الأردني يشكل رمزاً خالداً للسيادة والهوية الوطنية، ويجسد معاني الوحدة والولاء والانتماء، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة وطنية مهمة لتعزيز هذه القيم وترسيخها في نفوس الجميع.

وأضاف أن هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع نهج الدائرة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية الغالية ودعم المبادرات الوطنية والمشاركة الفاعلة في المناسبات التي تعزز الهوية الوطنية، وتكرّس روح المسؤولية المشتركة تجاه الوطن.

وبهذه المناسبة الوطنية رفع عطوفة المدير العام اصدق مشاعر الولاء والانتماء الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله.

