الصفدي يثمن دعم ألمانيا المستمر لمشاريع التنمية في الأردن

وطنا اليوم:واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لقاءاته اليوم في برلين، حيث التقى وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين وعددًا من أعضاء البرلمان الفدرالي الألماني، وتحدّث في جلسة حوارية استضافتها مؤسسة كونراد أديناور.
وتناولت المحادثات سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن وألمانيا، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.
وركّزت محادثات الصفدي مع وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين على التعاون التنموي والاقتصادي مع ألمانيا.
وأكّد الصفدي وأنين أهمية الاستمرار في العمل على توسعة برامج التعاون في عديد قطاعات حيوية تشمل المياه والتعليم والتدريب المهني.
وثمّن الصفدي الدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا لمشاريع التنمية في الأردن، وللمساعدة في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية.
وأكّد الصفدي ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار بدورها الحيوي في مناطق عملياتها الخمس، وثمّن الدعم الذي تقدّمه ألمانيا للوكالة.
وينهي الصفدي اليوم زيارته إلى ألمانيا التي كان بدأها بإجراء محادثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ويتوجّه من برلين إلى الجمهورية التركية حيث يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في دورته الخامسة، ويجري محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في المنتدى


