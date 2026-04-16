مادبا تحتفل بيوم العَلَم في منطقة المريجمات

وطنا اليوم – احتفلت محافظة مادبا، اليوم الخميس، بيوم العَلَم الأردني في منطقة المريجمات، وبحضور نائب المحافظ، والحكام الإداريين، وأعضاء المجلس الأمني، إلى جانب مشاركة واسعة من أعيان ونواب المحافظة، ومدراء الدوائر الرسمية وممثلي الفعاليات الأهلية، في تأكيد واضح على رمزية العلم بوصفه عنوانًا للوحدة والسيادة الوطنية. واستُهلت الفعاليات بعزف السلام الملكي، بالتزامن مع رفع العلم الأردني عالياً ، في لحظة وطنية جسدت معاني الفخر والاعتزاز، وسط تفاعل الحضور.

وقال محافظ مادبا حسن الجبور، “نلتقي اليوم في رحاب مدينه مادبا السلام ونافذة الأمل وعنوان التعايش وهي تتوشح بأعلام الوطن لنحتفي بيوم العلم الشامخ رمز عزتنا وعنوان هويتنا وكرامة سيادتنا في أصدق وقفة إجلال في تاريخ سطر بالدم والتضحيات لبناء الدولة الأردنية الحديثة وصون قيمها والمحافظة على رسالتها السامية التي حملها الهاشميون منذ التأسيس”.

وأضاف في هذا اليوم الوطني الأغر تتجلى أسمى معاني الانتماء والولاء ونحن نرى علمنا الغالي وقد احتضنته دماء الشهداء وارتفع شامخاً في ميادين الشرف والبطولة من أسوار القدس الى معركة الكرامة ومن ساحات الدفاع عن قضايا الأمة فهو ليس مجرد راية بل تاريخ أمة وهوية شعب وذاكرة وطن يجمع الأردنيين صفاً واحداً خلف قيادتهم في مواجهه التحديات”.