مادبا تحتفل بيوم العَلَم في منطقة المريجمات

مادبا تحتفل بيوم العَلَم في منطقة المريجمات

وطنا اليوم – احتفلت محافظة مادبا، اليوم الخميس، بيوم العَلَم الأردني في منطقة المريجمات، وبحضور  نائب المحافظ، والحكام الإداريين، وأعضاء المجلس الأمني، إلى جانب مشاركة واسعة من أعيان ونواب المحافظة، ومدراء الدوائر الرسمية وممثلي الفعاليات الأهلية، في تأكيد واضح على رمزية العلم بوصفه عنوانًا للوحدة والسيادة الوطنية. واستُهلت الفعاليات بعزف السلام الملكي، بالتزامن مع رفع العلم الأردني عالياً ، في لحظة وطنية جسدت معاني الفخر والاعتزاز، وسط تفاعل الحضور.

وقال محافظ مادبا حسن الجبور، “نلتقي اليوم في رحاب مدينه مادبا السلام ونافذة الأمل وعنوان التعايش وهي تتوشح بأعلام الوطن لنحتفي بيوم العلم الشامخ رمز عزتنا وعنوان هويتنا وكرامة سيادتنا في أصدق وقفة إجلال في تاريخ سطر بالدم والتضحيات لبناء الدولة الأردنية الحديثة وصون قيمها والمحافظة على رسالتها السامية التي حملها الهاشميون منذ التأسيس”.
وأضاف في هذا اليوم الوطني الأغر تتجلى أسمى معاني الانتماء والولاء ونحن نرى علمنا الغالي وقد احتضنته دماء الشهداء وارتفع شامخاً في ميادين الشرف والبطولة من أسوار القدس الى معركة الكرامة ومن ساحات الدفاع عن قضايا الأمة فهو ليس مجرد راية بل تاريخ أمة وهوية شعب وذاكرة وطن يجمع الأردنيين صفاً واحداً خلف قيادتهم في مواجهه التحديات”.

 


24 ساعة
21:47

كي يتغيّر لبنان ….

20:57

شاهد بالصور: إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل بيوم العلم

20:48

مديرية صحة محافظة العاصمة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

20:41

مذكرة جلب بحق سيدة أردنية أساءت في مقطع فيديو لرموز وطنية

20:32

الأستاذ أحمد ماهر الحموري يكتب في يوم العلم الأردني

20:29

ترامب: سأدعو نتنياهو والرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض

20:13

دمشق تعلن تسلُّمها كل القواعد الأمريكية في سوريا

20:08

البريد الأردني وشركة” uwallet” يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لإطلاق محفظة البريد الرقمية Bareed Pay

20:05

في يوم العلم

20:03

سلام يثمن جهود دول عدة ساعدت بالتوصل لوقف إطلاق النار ومنها الأردن

19:58

العَلَمُ رَمْزُ الوَطَنِ… الحاضِرُ فينا

19:56

تراجع النفوذ الأمريكي–الإسرائيلي بعد المواجهة مع إيران

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026