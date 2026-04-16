انخفاض حاد على أسعار الخضار في الأسواق المركزية

وطنا اليوم:سجلت أسعار الخضار الأساسية في الأسواق المركزية اليوم الخميس انخفاضاً حاداً وملموساً، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في زيادة وتيرة الإنتاج وتدفق كميات كبيرة من المحاصيل إلى الأسواق.

وأكدت المؤشرات السعرية لهذا اليوم أن آلية “العرض والطلب” هي المحرك الفعلي للأسعار، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين 20 و30 قرشاً، فيما سجل الخيار والبطاطا مستويات متقاربة ما بين 15 و25 قرشاً للكيلو، في حين استقر سعر الكوسا بين 20 و25 قرشاً، والبصل بين 15 و20 قرشاً للكيلو غرام الواحد.

من جانبه، فند نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد الادعاءات التي أرجعها البعض لسياسة الاحتكار لتبرير ارتفاع أسعار البندورة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن تلك المزاعم عارية عن الصحة.

وأوضح ابو حماد في تصريحات صحافية أن السبب الحقيقي وراء الارتفاع السابق كان يتمثل حصراً في تراجع الكميات الواردة للسوق المركزي وقلة الإنتاج في تلك الفترة، مشدداً على أن السوق يخضع لشفافية تامة ترتبط بحجم التوريد اليومي.

​وتوقع ابو حماد استمرار موجة انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، مرجعاً ذلك إلى التوقعات بزيادة مطردة في كميات الإنتاج الموردة للأسواق المركزية، مما سيعزز من وفرة المعروض ويصب في مصلحة المستهلك النهائي.