كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

وطنا اليوم:نظّمت كلية الحقوق في جامعة عمّان الأهلية، وبمشاركة الهيئة المستقلة للانتخاب، جلسة حوارية تناولت نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة وترسيخ ثقافة المشاركة الحزبية المسؤولة داخل الحرم الجامعي. وجاءت هذه الجلسة بهدف تعريف الطلبة بالإطار القانوني الناظم للعمل الحزبي الطلابي، وتسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه ممارسة الأنشطة الحزبية في البيئة الجامعية، وآليات تنظيمها بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ويحافظ على استقلالية المؤسسات التعليمية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية تمكين الشباب من الانخراط في الحياة السياسية بشكل واعٍ ومنظم، باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية الإصلاح السياسي، مشددين على ضرورة خلق بيئة جامعية داعمة للحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر. وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، حيث طُرحت العديد من التساؤلات والاستفسارات التي عكست اهتمامهم المتزايد بالشأن العام، ورغبتهم في فهم أعمق لدورهم في الحياة السياسية والحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي.