رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

العيسوي المبادرات الملكية مستمرة وشملت جميع مناطق المحافظة والإسراع في تنفيذها ليلمس أثرها المواطن

وطنا اليوم- تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء في محافظة الكرك، عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية، التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذها خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات جلالة الملك، والاطلاع المباشر والميداني على سير العمل في مشاريع المبادرات الملكية والوقوف على أي تحديات او صعوبات تواجه تنفيذها وإيجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع وتيرة الانجاز فيها لكي يلمس المواطن أثرها ونتائجها على ارض الواقع بأسرع وقت ممكن.

واستهل العيسوي جولته التفقدية بزيارة مشروع تطوير شاليهات وادي الموجب الذي ينفذ بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ضمن المبادرات الملكية المستمرة في تطوير المحميات الطبيعية والخدمات السياحية فيها، خاصة سياحة المغامرة والسياحة البيئية التي تحظى بأقبال كبير من السياح.

واستمع العيسوي خلال الجولة الى شرح حول تقدم سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%، وتشمل الاعمال انشاء 20 شاليه جديد، وإعادة تأهيل 6 شاليهات، وتزويد جميع الشاليهات بالأثاث والتجهيزات، وتطوير الممر السياحي الجاف، وإنشاء استراحة الزوار، وتوسعة صالة الطعام، وتحسين الساحات والممرات في الموقع بشكل عام.

ورافقه في الجولة محافظ الكرك قبلان الشريف ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر.

وعلى صعيد متصل، تفقد العيسوي مشروع تطوير وادي ابن حماد، يرافقه محافظ الكرك ومدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات ومدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، حيث اطلع على مراحل تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تطوير الطريق المؤدي الى وادي ابن حماد، بهدف تشجيع السياحة في المنطقة خاصة سياحة المغامرات، ويجري تنفيذ الطريق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بطول 700 متر ونسبة الإنجاز فيها حوالي 95% والمرحلة الثانية بطول 3100 متر وبنسبة انجاز 25% ، وتم طرح عطاء المرحلة الثالثة بطول 1500 تقريبا متر، وسيتم المباشرة بتنفيذها خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع استكمال جميع الأعمال في المراحل الثلاث نهاية آب المقبل، والتي تشمل الأعمال توسعة الطريق وأعمال التعبيد والحمايات المعدنية واللوحات الإرشادية وإنارة الموقع.

وتجدر الإشارة الى ان تنفيذ مشروعي الموجب ووادي ابن حماد يأتي تنفيذ للتوجيهات الملكية حيث وجه جلالته في وقت سابق بإحياء مدينة الكرك القديمة والمحافظة على القلعة وتطوير الشوارع والاهتمام بالأبنية التراثية، بالإضافة الى تطوير سياحة المغامرة في وادي ابن حماد ووادي الموجب، وقامت اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية بإعداد خطة تنفيذية تتضمن مجموعة من المشاريع ذات الأولوية ومن بينها مشروع الموجب ووادي ابن حماد.

وفي لواء الأغوار الجنوبية تفقد العيسوي جمعية سيدات النقع الخيرية في منطقة غور النقع، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف.

واستمع العيسوي إلى شرح حول دور الجمعية في رعاية الأطفال من خلال الروضة وصفوف ذوي الاعاقة، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة وطلبة الجامعات، وتشغيل سيدات المجتمع المحلي من خلال المطبخ الإنتاجي الذي يوفر فرص عمل لنحو 36 سيدة.

يشار إلى أن الجمعية قد استفادت سابقا من مشاريع المبادرات الملكية، بما ساهم في تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة.

وتجول العيسوي في أقسام الجمعية واطلع على طبيعة الخدمات المقدمة، مشيدا بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به الجمعية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين الأسر وتحسين مستوى معيشتها.

وخلال الزيارة اوعز العيسوي المعنيين بدراسة احتياجات ومتطلبات الجمعية لتلبية الممكن منها من خلال الديوان الملكي الهاشمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى.

وفي منطقة مدين، تفقد العيسوي مشروع إنشاء مركز الخدمات النهارية الدامجة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والمحافظ الشريف، حيث اطلع على سير العمل في المشروع، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 73%.

ويضم المشروع 9 غرف صفية، وقاعات متعددة للعلاج الطبيعي والوظيفي والتأهيل والتدريب، ومرافق خدمية متكاملة.

وجال العيسوي داخل مرافق المركز واطلع على مكوناته، مؤكدا أهمية هذا المشروع في توفير خدمات متكاملة لذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تمكين هذه الفئة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لها.

وسيقدم المركز خدمات التدخل المبكر للاطفال من عمر يوم ولغاية ٦ سنوات من ذوي التأخر النمائي ومركز مهاري دامج للاطفال من عمر ٦ سنوات فما فوق لذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة، اضافة الى تقديم خدمات لمرضى التوحد لمساعد.تهم على الدمج في المدارس العامة والتهيئة المهنية وتحفيز الاشخاص ذوي الاعاقة للتدريب المهني.

وأكد العيسوي خلال الجولة أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المحلية في مختلف مناطق المحافظة وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الفرص الاقتصادية، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.