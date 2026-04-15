الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان العادية تقر نتائج أعمال البنك لعام 2025 وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7%

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الأربعاء الموافق 15 نيسان 2026 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني على البيانات المالية لعام 2025 وكافة بنود جدول الأعمال بما فيها توزيه الأرباح النقدية على مساهمي البنك بنسبة 7%.

بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك بعد الضريبة لعام 2025 مبلغ 86.2 مليون دينار مقارنة مع 48.2 مليون دينار لعام 2024 ، في حين بلغت الارباح الصافية بعد ضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك لعام 2024 مبلغ 27.2 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون دينار لعام 2024 وبنسبة ارتفاع 64.5%.

وفيما يتعلق بإجمالي الدخل كما في نهاية عام 2025 فقد بلغ 164 مليون دينار مقارنة مع 169.9 مليون دينار لعام 2024 اي بانخفاض نسبته 3.5% وتمثل الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات الجزء الأكبر من اجمالي الدخل ، كما انخفض اجمالي المصاريف بما في ذلك المخصصات بنسبة 18.5% ليبلغ 123.5 مليون دينار.

ارتفعت موجودات البنك بنسبة 4.76% بحيث اصبحت 4.1 مليار دينار ، كما بلغ صافي تسهيلات البنك 2.2 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.3% عن العام السابق، وارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 103.2 مليون دينار لتصل الى 2.6 مليار دينار.

ارتفعت حقوق مساهمي البنك بمبلغ 74.2 مليون دينار لتصل الى 547 مليون دينار في نهاية عام 2025.

بلغت نسبة كفاية راس المال الموحدة كما في نهاية عام 2025 ما نسبته 17.61% مقارنة مع 16.43% في نهاية عام 2024.

ونوه السيد يزيد المفتي رئيس مجلس ادارة البنك الى ان البنك سيستمر خلال عام 2026 في تنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية في تطوير أعماله من خلال المحافظة على نسب سيولة وكفاية رأس المال أعلى من النسب المطلوبة ، هذا بالإضافة الى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤوليته المجتمعية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر الى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة ، وإلى موظفي البنك ، والبنك المركزي الأردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم ، متطلعا الى تحقيق المزيد من النمو في الأعوام القادمة.