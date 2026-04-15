سوريا: العثور على نفق يمتد من حمص إلى لبنان

6 ساعات ago
وطنا اليوم:عثرت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، على نفق بريف محافظة حمص الجنوبي وسط البلاد، يمتد إلى لبنان، وضبطت مخازن أسلحة وذخائر معدة للتهريب، بحسب إعلام رسمي.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية” بأن “قوى الأمن الداخلي في حمص عثرت على نفق في الريف الجنوبي يمتد بين سوريا ولبنان يُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة، وضبطت عدة مخازن تحتوي على أسلحة وذخائر مُعدة للتهريب”.
ولم تشر القناة إلى الجهة المسؤولة عن حفر النفق، غير أن وزارة الدفاع السورية سبق لها أن أعلنت إغلاق أنفاق حدودية مماثلة قالت إن “مليشيات لبنانية” استخدمتها في عمليات تهريب.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني على إعلان السلطات السورية.
وفي 10 مارس/ آذار، اتفق الرئيسان اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين، لا سيما بملف ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني، وفق بيانات رسمية.
وتمتد الحدود بين لبنان وسوريا على طول 375 كيلو مترا، وتضم معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، مما دفع البلدين إلى تعزيز وجودهما العسكري هناك.

احتراق خيمتين
في سياق آخر، لقي 5 أطفال سوريين مصرعهم، وأصيب 3 أشخاص، وجميعهم من عائلة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر حريق اندلع في خيمتين ببلدة دير الحجر التابعة لمنطقة الغزلانية في ريف دمشق.
وقال الدفاع المدني السوري، في بيان، إن الحريق أسفر عن وفاة الأطفال الخمسة وإصابة سيدتين ورجل بحروق متفاوتة، مشيرا إلى أن الحادث وقع منتصف الليلة الماضية.
وبحسب المعطيات الأولية، رجح الدفاع المدني أن يكون الحريق ناتجا عن مدفأة كانت مشتعلة داخل إحدى الخيام.
وأكد أن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق استجابت للحادث وعملت على إخماد الحريق.


24 ساعة
20:39

مطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل التكسي الأصفر لحماية حقوق السائق والركاب

20:30

الذنيبات : مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل في الجنوب

20:26

العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

20:17

المستشار السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي : رؤى وافكار

20:14

وزير المياه يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لتأمين احتياجات الصيف

20:08

مطار الملكة علياء الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالميا

20:03

أردوغان: قتلة الأطفال لن يهددوا تركيا أو رئيسها

19:57

وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

19:42

وزير الصحة يُوعز بصرف حوافز الموظفين اليوم

19:39

يوم العلم: من الرمز إلى المعنى… حين يتجسّد الوطن في السلوك

19:36

الأمن العام يباشر بتوزيع الأعلام على مركبات المواطنين احتفاء بيوم العلم

19:14

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

وفيات
وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026