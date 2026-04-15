استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

وطنا اليوم:أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعد مرور عام ونصف على تشكيل حكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن أكثر من نصف الأردنيين يرون أن الأوضاع في البلاد تسير بالاتجاه الإيجابي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 54% من أفراد العينة الوطنية و53% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 37% من العينة الوطنية و43% من قادة الرأي يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ. ويعزو 68% من الذين يرون الاتجاه الإيجابي ذلك إلى الأمن والاستقرار، فيما أشار 8% إلى تحسن الأوضاع بشكل عام.

وياتي الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، تم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عام ونصف على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024، واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025. وتم تنفيذ استطلاع 200 خلال الفترة 17-27/4/2025، فيما تم تنفيذ استطلاع مرور العام على تشكيل الحكومة خلال الفترة 21/9/-4/10/2025.

تم تنفيذ هذا الاستطلاع خلال الفترة 24/3-4/4/2026 وبلغ حجم العينة الوطنية 1810 شخصاً ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة مقارنة بحجم عينة 1200 مستجيب في الاستطلاعات السابقة (وبزيادة حوالي 600 شخص في عينة هذا الاستطلاع لتعطي نتائج اعلى دقة على مستوى المملكة والمحافظة)، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 625 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة، لتعطي درجة اعلى من الانتشار وتمثيلية العينة للمجتمع. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (415) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (91.5%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 20 باحثة مكتبية و4 مشرفين وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

كما ويستطلع هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلاً عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، والثقة بمؤسسات الدولة.، بالإضافة الى القرارات المتعلقة ترشيد الاستهلاك، ودعم النقل المدرسي في مناطق الجنوب، الانتخابات البلدية/المحلية القادمة، ومقترح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والحرب الإسرائيلية-الامريكية-الايرانية.

ثقة متزايدة بالحكومة

وبيّنت النتائج ارتفاع تقييم أداء الحكومة مقارنة باستطلاع تشكيلها، حيث يرى 69% من قادة الرأي و62% من العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل 52% و54% على التوالي عند التشكيل.

كما ارتفعت نسبة من يرون أن رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤوليات إلى 75% بين قادة الرأي و64% بين العينة الوطنية، مقارنة بـ55% و57% عند تشكيل الحكومة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 83% من العينة الوطنية يؤيدون الزيارات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء، فيما يعتقد 60% من قادة الرأي و56% من العينة الوطنية أن الفريق الوزاري قادر على أداء مهامه، بارتفاع ملحوظ عن نتائج الاستطلاع الأول.

وسجلت الثقة بالحكومة الحالية مستويات مرتفعة، إذ بلغت 67% بين قادة الرأي و66% بين العينة الوطنية، فيما يتابع 90% من قادة الرأي و58% من المواطنين أداء الحكومة.

تقييم الخدمات وحرية التعبير

ورأى نحو 70% من المستجيبين أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتقديم الخدمات، فيما أفاد أكثر من نصفهم بأنها تستمع لملاحظات المواطنين.

كما أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات حرية التعبير، إذ قال 58% إن المواطنين قادرون على انتقاد الحكومة دون خوف، مقارنة بـ50% في استطلاع سابق.

وفيما يتعلق بإدارة الملفات الإقليمية، ارتفعت نسبة من يرون أن الحكومة قادرة على إدارتها إلى 63%، مقارنة بـ52% قبل عام.

ثقة مرتفعة بالمؤسسات الأمنية

حافظت المؤسسات الأمنية على مستويات ثقة مرتفعة جداً بلغت 99%، فيما سجلت الثقة بالقضاء 86%، وبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%، وبأساتذة الجامعات 76%. في المقابل، بلغت الثقة بمجلس النواب 39% وبالأحزاب السياسية 29%.

الأوضاع الاقتصادية وتوقعات المواطنين

على الصعيد الاقتصادي، قال 10% من الأردنيين إن وضعهم الاقتصادي تحسن خلال العام الماضي، بينما رأى 38% أنه لم يتغير. وتوقع 33% أن تتحسن أوضاع أسرهم خلال العام المقبل، مقابل 31% توقعوا تراجعها.

مشروع النقل المدرسي

أظهر الاستطلاع أن 59% من الأردنيين سمعوا بمبادرة مشروع النقل المدرسي التي أطلقتها الحكومة في آذار 2026، فيما يرى 66% أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الحد من التسرب المدرسي.

كما أشار 81% إلى أن توفير حافلات حديثة وآمنة سيشجع الأهالي، خاصة لإرسال الإناث إلى المدارس البعيدة. وفضّل 65% أن يبقى المشروع مجانياً بالكامل، مقابل 29% أيدوا مساهمة رمزية من الأهالي.

مواقف من الإصلاحات السياسية والانتخابات

فيما يتعلق بالإصلاحات، أيد 54% من العينة الوطنية تعيين رؤساء البلديات بدلاً من انتخابهم، مقابل معارضة أعلى لدى قادة الرأي (54%). كما أيد 55% من المواطنين الإبقاء على مجالس المحافظات.

وبلغت نية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة 39.8%، مقابل 35.7% أعلنوا عدم نيتهم المشاركة.

رضا عن الموقف الأردني من الأزمات الإقليمية

أفاد 83% من الأردنيين بأنهم راضون عن موقف الدولة تجاه الحرب الإسرائيلية-الأميركية-الإيرانية، فيما رأى 69.8% أن غلاء المعيشة وتراجع السياحة أبرز آثارها الاقتصادية على الأردن.

كما أعرب أكثر من 63% عن رضاهم عن إجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة، في حين أكد أكثر من 90% ثقتهم بجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

وعلى صعيد قادة الرأي، اعتبر 72.5% أن دور الأردن في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية “مهم للغاية”، فيما رأى 86.5% أن جولات الملك عبدالله الثاني الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسين العلاقات، وأبدى 60.7% ثقة عالية بقدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية.