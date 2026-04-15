4 قتلى بينهم أستاذ و3 طلاب في هجوم مسلح على مدرسة في تركيا

15 أبريل 2026
وطنا اليوم:قتل 4 أشخاص، بينهم أستاذ و3 طلاب، وأُصيب 20 آخرون بجروح، 7 منهم في حالة حرجة، في هجوم مسلح نفذه طالب بالصف الثامن داخل مدرسة إعدادية بولاية كهرمان ماراش جنوبي تركيا.
وأوضح والي المدينة، مكرّم أونلوير، في تصريحات صحفية من مكان الهجوم، اليوم الأربعاء، أن المهاجم كان طالبا بنفس المدرسة، وقد خبأ 5 أسلحة يعتقد أنها تعود لوالده، إضافة إلى 7 مخازن ذخيرة داخل حقيبته المدرسية، قبل أن يشن هجوما على فصلين دراسيين. ولفت الوالي إلى أن المهاجم قتل أيضا خلال الهجوم.
وأفادت معلومات بأن المهاجم، وهو من مواليد عام 2007، كان يدرس في المرحلة الثانوية بنفس المدرسة، وقد تم تحويله قبل فترة إلى نظام التعليم عن بُعد، وهو ما رفضه.
وكرد فعل على هذا القرار، قام بتنفيذ هجوم مسلح على المدرسة باستخدام بندقية صيد، حيث دخل إلى حديقة المدرسة وبدأ بإطلاق النار. ثم دخل لاحقا إلى مبنى المدرسة، واستهدف عددا من المعلمين والطلاب.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من هجوم مسلح آخر نفذه أمس الثلاثاء طالب ثانوية في مدرسة بمنطقة Siverek بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، أسفر عن إصابة 16 شخص.


