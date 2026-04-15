م. أبو هديب : مشروع سكة حديد ميناء العقبة يعزز كفاءة التصدير ويخفض كلف النقل

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس والفوسفات إلى موانئ التصدير في مدينة العقبة، يشكّل خطوة استراتيجية من شأنها إحداث نقلة نوعية في كفاءة عمليات النقل والتصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات التعدينية الأردنية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المهندس أبو هديب عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبو ظبي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، والتي تهدف إلى إنشاء وتطوير منظومة سكة حديد مخصصة لنقل المنتجات التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ التصدير.

وثمّن المهندس أبو هديب الدعم الحكومي المتواصل لقطاع التعدين الأردني ، لافتاً إلى دور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دعم شركة البوتاس العربية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع سكة الحديد ومشروع التوسع الجنوبي، بما يعزز من قدرة الشركة على التوسع وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن هذا المشروع يجسد نموذجاً متقدماً للشراكات الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأثر التنموي طويل الأمد.

وأضاف المهندس أبو هديب أن المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ويعزز من موقع الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية والخدمات اللوجستية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية.

ويقوم مشروع سكة حديد ميناء العقبة على شراكة بالمناصفة بين الأردن الذي تمثله شركتا البوتاس والفوسفات وشركة المساهمات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ودولة الامارات العربية ممثلة بشركة “لِعماد القابضة” المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي.

وأوضح المهندس أبو هديب أن المشروع، الذي يُعد من أكبر مشاريع النقل السككي في المملكة، يقوم على استثمار أردني – إماراتي مشترك تُقدَّر قيمته بنحو 2.3 مليار دولار، ويتضمن إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 400 كيلومتراً تربط مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس في منطقتي الشيدية وغور الصافي بالميناء الصناعي في العقبة، بطاقة نقل تصل إلى نحو 16 مليون طن سنوياً.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم بشكل مباشر في خفض كلف النقل المرتبطة بعمليات التصدير، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها، بما يمكّن الشركات الوطنية من الاستجابة بكفاءة أعلى لمتطلبات الأسواق العالمية، والحفاظ على استمرارية تزويدها بالمنتجات الأردنية.

وأكد المهندس أبو هديب أن المشروع سيسهم كذلك في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة لقطاع التعدين في المملكة، تدعم خطط التوسع المستقبلية، وتوفّر قاعدة تشغيلية أكثر كفاءة وأماناً لنقل الموارد الطبيعية، بما يعزز من قدرة الأردن على تعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.

وبيّن المهندس أبو هديب أن هذا المشروع يشكّل جزءاً من توجه وطني أوسع لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع التعدين، حيث من المتوقع أن يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الواقعة على مسار السكة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات المساندة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

واختتم المهندس أبو هديب بالإشارة إلى أن المشروع يُتوقع أن يشكّل رافعة إضافية لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، من خلال تحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين، بما ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.