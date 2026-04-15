حسان: الأردن والإمارات يمضيان في تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة

15 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الأردن يمضي مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس الوزراء في منشور على منصة “اكس” اليوم الاربعاء ” نمضي والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مشاريعنا واستثماراتنا المشتركة، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين” .
وأضاف ” اليوم أرسينا شراكة استراتيجية مهمة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة الذي سيعزز دور العقبة كمركز إقليمي ولوجستي في المنطقة، في إطار تعاون اقتصادي استراتيجي أوسع بين بلدينا الشقيقين.”
وتابع رئيس الوزراء ” أشكر أخي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لدعمه المتواصل لهذا المشروع ولتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية ترجمة لتوجيهات قيادتينا. عازمون على المضي قدماً في البناء والتنمية التي تعود بالنفع والفائدة على بلدينا وشعبينا الشقيقين.”


