وطنا اليوم:مشوقة يطلب خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة ومنع التجاوزات بسؤال نيابي، نصه:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: ديوان المحاسبة الأنظمة والقوانين

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1.ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية والحد من التجاوزات الإدارية وتزويدي بها.؟

2.ما هي آليات الرقابة الداخلية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة ما هي نسبة التحقق الفعلي لهذه الرقابة.؟

3.كيف تتعامل الحكومة مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وما هي الإجراءات التصحيحية المتخذة وتزويدي بها.؟

4.ما هي الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية والإدارية الواردة في التقارير الرقابية وتزويدي بها وما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة.؟

5.هل لدى الحكومة خطة لتطوير منظومة الرقابة والتدقيق الداخلي ورفع كفاءتها ومنع تكرار المخالفات وتزويدي به وكم تحقق منها خلال السنوات الثلاث 2023-2025.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقه