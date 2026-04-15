مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتي يوقّعان اتفاقية استراتيجية

وطنا اليوم:بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وقّعت المؤسسة والبنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عامين، دعما لرسالة المؤسسة في مكافحة مرض السرطان.

ووقَّعت الاتفاقية مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، بحضور المدير العام للمركز الدكتور عاصم منصور.

وأعربت قطامش عن تقديرها وشكرها للبنك لدعمه المتواصل، وقالت: “إنّ شراكتنا مع البنك الأردني الكويتي تمكّننا من تعزيز رسالتنا في تقديم رعاية شمولية لمرضى مركز الحسين للسرطان، والتي لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أيضا البُعدين الأكاديمي والنفسي، ليتمكن مرضانا من متابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم رغم التحديات التي يفرضها عليهم المرض”.

من جانبه، قال البطيخي: “نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأهمية الشراكات التي تخلق أثرا مستداما وشاملا في المجتمع. ويأتي تعاوننا مع مؤسسة الحسين للسرطان ليجسد هذا الالتزام من خلال دعم برامج متعددة، إلى جانب تمكين المرضى تعليميا. ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى إحداث فرق ملموس في حياة المرضى وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة وأمل”.

وبموجب الاتفاقية، جدّد البنك دعمه لصندوق المِنح الجامعية الذي تمّ تأسيسه باسم البنك عام 2022، والذي يهدف إلى تغطية تكاليف التعليم الجامعي لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) الخريجين في مركز الحسين للسرطان. كما تتضمّن الاتفاقية دعم جهود التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون، والتبرع بجزء من قيمة جهاز تصوير (ماموغرام) للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى مشاركة في رعاية حفل الخير لعام 2027.

ويستهدف برنامج المِنح الدراسية مرضى المركز ممن يحتاجون إلى دعم مادي لاستكمال تعليمهم الجامعي أو تدريبهم المهني، فيما يندرج تحت منهجية الرعاية الشمولية التي تشمل تقديم الدعم للمرضى نفسيا وأكاديميا واجتماعيا، كجزء أساسي من رحلة العلاج.