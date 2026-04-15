نائب بولندي يهاجم إسرائيل في البرلمان ويستخدم رمزا نازيا

وطنا اليوم:رفع النائب البولندي كونراد بيركوفيتش، علما إسرائيليا يحمل رمز الصليب المعقوف النازي، للإشارة إلى ارتكابها إبادة جماعية أمام أنظار العالم.

جاء ذلك خلال كلمة له في البرلمان البولندي، الثلاثاء، أوضح فيها أن الهجمات الإسرائيلية في الشرق الأوسط تنعكس على أسعار الوقود في بولندا.

ولفت إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة يفوق بعشرات المرات عدد الأطفال الذين قضوا في حرب أوكرانيا.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وأضاف بيركوفيتش أن إسرائيل تستخدم قنابل الفوسفور المحظورة التي تمتص الأكسجين من الهواء وتؤدي إلى اختناق الناس حتى الموت.

وقال: “إضافة إلى ذلك، يدخل دخان هذه القنبلة إلى الرئتين ويحرقها من الداخل، وفي الوقت نفسه يختنقون ويحترقون من الداخل، عشرات الآلاف من النساء والأطفال”.

وأردف: “وحتى لو نجا طفل من الاختناق، فإن الفوسفور الأبيض يلتصق بوجهه أو يده ويحرق الأنسجة حتى يصل إلى العظم، لا يمكن إطفاؤه، لذلك يُضطر إلى قطع خده أو بتر يده”.

واستخدم النائب البولندي تعبير “الرايخ الثالث” المرتبط بـألمانيا النازية في وصف إسرائيل، كما رفع علما إسرائيليا يحمل رمز الصليب المعقوف، قائلا إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بوحشية أمام أعيننا”.

من جهته، اعتبر نائب رئيس البرلمان البولندي فلودزيمير تشارزاستي أن عرض رمز الصليب المعقوف داخل البرلمان لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.