17 شهيدا و3 جرحى في غارات إسرائيلية صباحا على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد 17 شخصا وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم، في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على بلدات الجية وجباع والنبطية الفوقا وأنصارية وقدموس، في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، إن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف شاحنة تحمل صناديق معونات غذائية على طريق عام السعديات جنوب لبنان وأحرقها.

كما سجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض في قرى الزهراني