الجيش يحبط 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في عملية نوعية نفذت فجر الأربعاء، على واجهتها الحدودية، 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونيا أُطلقت بالتزامن مع بعضها البعض، لتشتيت جهود وحدات حرس الحدود ومحاولة الإفلات من المراقبة.
وتمكنت وحدات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط جميع المحاولات في مختلف مواقعها، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية، أنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها لمنع مختلف عمليات التهريب والتسلل، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن و سلامة مواطنيه.


