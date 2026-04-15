إخلاء عمارة في صافوط إثر تشكّل فالق صخري وتحركات أرضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، إن لجنة الانهيارات ولجنة التفتيش الرقابية في مجلس البناء الوطني قررتا إخلاء عمارة في منطقة صافوط، شمالي العاصمة عمّان.

وأوضحت وزارة الأشغال، أن الإخلاء جاء نتيجة حدوث فالق صخري وتحرك في طبقات الأرض، ما شكل خطراً على المبنى.