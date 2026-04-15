بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

عمرو : ارتفاع الأسعار في الأسواق لا ينعكس على دخل المزارعين

وطنا اليوم:قال المهندس خليل عمرو مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق “إن دور وزارة الزراعة ينحصر بمراقبة دورة الإنتاج”، وما يعنينا هو توفر الكميات ومعادلة توفر الكميات بالأسواق، والتي يجب أن تكون في السوق المحلية بحدود 350 طن، وقد بلغت في الأسواق 500 طن، ما سمح بفتح باب التصدير، متبوعا بـ “حاجتنا للحفاظ على التنافس في الأسواق التصديرية”.
وأضاف، أن ما ينشر من كميات هو فقط لسوق عمان المركزي ولا يشمل أسواق إربد والزرقاء والعارضة.
وأشار عمرو إلى وجود “مبالغة في السعر” من قبل تجار التجزئة، بوضعهم هامش ربح يصل إلى 100 بالمئة.
وبين أن ارتفاع مدخلات الإنتاج أمر مستمر منذ التسعينيات، مفسرا أن متوسط السعر من المزارع لا يتجاوز 25 قرشا، بإضافة تكاليف الشحن والكلف لا تتجاوز 12 قرشا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق لا ينعكس إيجابا على المزارعين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
