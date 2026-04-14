إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف والشؤون ولمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إعادة مؤذن مسجد في وادي السير إلى عمله من تاريخ 25 آذار 2026.

ويأتي القرار بحسب الوزير بعد صدور قرار محكمة جنايات عمان الذي اتخذ الدرجة القطعية ببراءته، ما يوجب صرف أي فروق رواتب خلال فترة إيقافه عن العمل.

وبناء على ذلك أصدر متصرف لواء وادي السير، قرارًا بكف الطلب عن المؤذن