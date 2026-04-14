بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

ساعتين ago
إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

وطنا اليوم:طالبت إيران السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن بتعويضات، مدعية مشاركة هذه الدول في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.
جاء ذلك في رسالة أرسلها المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وإلى رئاسة مجلس الأمن، ونشرها التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء.
وأشارت الرسالة إلى أن إيران قُدِّمت سابقا إلى مجلس الأمن أدلة تستند إلى تقارير الرصد والتقييم الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية، والتي تفيد بأن الدول المذكورة سمحت باستخدام أراضيها في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.
وقال إيرواني في رسالته: “إيران (في تقريرها الذي قدمته سابقا) أبلغت بأن المعتدين (الولايات المتحدة-إسرائيل) استخدموا أراضي هذه الدول، وأنهم شاركوا بصورة مباشرة في بعض الهجمات غير القانونية التي استهدفت أهدافا مدنية”.
وأكدت الرسالة على أن هذه الدول الخمس “انتهكت التزاماتها الدولية”، وعلى ضرورة تعويض جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران.
وفجر الأربعاء 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
