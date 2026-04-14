أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيوب المواطنين في الأردن

وطنا اليوم:شهد السوق الاردني ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء وفق ما أكده مواطنون.

وأشار صاحب ملحمة إلى أن سعر كيلو لحم الخاروف الروماني داخل الملاحم ارتفع من 8 دنانير إلى 12 دينارًا، فيما ارتفع سعر كيلو لحم العجل من 7 دنانير إلى 10 دنانير، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات والقفزات في الأسعار جاءت خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن أصحاب المزارع قاموا برفع الأسعار بشكل كبير، وعمدوا إلى تعليق قوائم الأسعار الجديدة داخل مزارعهم، ما وضع أصحاب الملاحم أمام تسعيرة جديدة مفروضة عليهم من قبل أصحاب المزارع.

وانتقد غياب الدور الرقابي الفاعل من قبل وزارة الزراعة، معتبرًا أن الوزارة لم تقم بالإجراءات الكافية لحماية السوق من هذه الممارسات.

وناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتجار، والعمل على ضبط أسعار اللحوم، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي مختلف الأطراف، لا سيما في ظل تزايد الطلب واقتراب عيد الأضحى المبارك

وبين أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة مع قدوم عيد الأضحى.

من جانبه قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل، أبرزها انقطاع سلاسل الامداد والذي يعود إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على العجول ونقص المعروض، ما انعكس على السوق المحلية.

وبين الكواليت، أن الأمور ستستقر قريبا، وستنخفض الأسعار خلال الأيام القادمة، وذلك بعد دخول اللحوم السورية أرض المملكة، مع زيادة المعروض من اللحوم الرومانية والبلدية.

واشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات الاستباقية لضمان استدامة سلاسل التوريد، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، في عيد الأضحى