ارتفاع ملموس على الحرارة وأجواء ربيعية دافئة حتى نهاية الأسبوع

ارتفاع ملموس على الحرارة وأجواء ربيعية دافئة حتى نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ،لا سيما في مناطق البادية.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس والجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-5 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25- 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23- 13 ، وفي المرتفعات الشمالية 21- 12 ، وفي مرتفعات الشراة 22- 11 ، وفي مناطق البادية 30- 15 ، وفي مناطق السهول 26- 16، وفي الأغوار الشمالية 31- 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 21 ، وفي خليج العقبة 35- 22 درجة مئوية.


