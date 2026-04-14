بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

فانس: أمريكا أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران

5 ساعات ago
فانس: أمريكا أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران

وطنا اليوم:أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن دبلوماسي من دولة وسيطة، بأن طهران وواشنطن اتفقتا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قد تعقد يوم الخميس، في وقت لا تزال فيه المناقشات جارية بشأن ترتيباتها.
وأشار المسؤولون إلى أن جنيف تعد من الخيارات المطروحة لاستضافة المحادثات، إلى جانب إسلام آباد، مع عدم حسم مكان انعقاد الجولة بشكل نهائي حتى الآن.
وفي وقت سابق، أفادت بلومبرغ بأن مناقشات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وبحسب بلومبرغ، تهدف هذه المناقشات إلى تنظيم جولة محادثات جديدة بين الجانبين قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار الحالي.
وأشارت إلى أن إسلام آباد من بين المواقع المقترحة لاستضافة أي جولة محادثات إيرانية أميركية مقبلة.
وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن “الكرة في ملعب طهران” بشأن استئناف المحادثات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.
وأضاف فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، أن واشنطن أحرزت تقدما في المفاوضات، لكن المسار لم يكتمل بعد، مشددا على أن أي اتفاق مشروط بتخلي إيران عن برنامجها النووي ووقف دعم “الإرهاب”.
وأكد أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل يمثل شرطا أساسيا، محذرا من أن أي تراجع إيراني سيقابل برد “فوري وجذري” من الولايات المتحدة.
وتابع أن الأيام المقبلة ستكشف ما إن كان الإيرانيون مستعدين لاتخاذ الخطوات النهائية نحو اتفاق كبير، مؤكدا أن أي تراجع إيراني عن فتح المضيق سيغير طبيعة تعاملنا معهم بشكل جذري وفوري.
وقال إننا نفضل إنهاء العملية عبر اتفاق كبير وناجح والرئيس ترمب لا ينوي إطالة هذه العملية.
واعترف بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً “ندرك أن الأمريكيين يتألمون ونبذل جهودا تفاوضية شرسة لمعالجة ذلك قريبا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
