بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

5 شهداء و6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان

5 ساعات ago
5 شهداء و6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد شخصان في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، على طريق المصيلح في قضاء صيدا جنوب لبنان، كما استشهد 3 آخرون في غارة على بلدة دير انطار، وأصيب 6 أشخاص بغارة على بلدة أنصارية.
وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت أن غارات عنيفة استهدفت من الليل وحتى الفجر مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان.
كما تعرضت أطراف بلدتي الناقورة والبياضة اللتين تشهدان اشتباكات عنيفة بين عناصر من “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، لقصف مدفعي متقطع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
