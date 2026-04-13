المهندسة عروب العبادي عضواً في مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

13 أبريل 2026
وطنا اليوم _

قررت اللجنة الأولمبية الأردنية تعيين المهندسة عروب نوفان العبادي عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، عن فئة الأعضاء المعينين، وذلك ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الأداء الإداري داخل الاتحادات الرياضية.

ويأتي هذا التعيين في إطار استكمال منظومة العمل داخل الاتحادات الرياضية، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات الناظمة، ويسهم في دعم حضور الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار، بما يعزز من مسيرة تطوير كرة اليد الأردنية ورفع مستوى أدائها على مختلف الصعد.

وعبّرت المهندسة عروب العبادي عن اعتزازها بهذه الثقة، مؤكدة التزامها بالعمل بروح الفريق الواحد داخل مجلس الإدارة، والمساهمة في دعم خطط الاتحاد وبرامجه التطويرية، بما يخدم اللعبة ويواكب تطلعاتها المستقبلية.


