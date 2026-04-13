الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

وطنا اليوم _

_ 6 بواخر قيد التحميل وتوجه لإنشاء ميناء عائم لتصدير الفوسفات

_ نصف مليون طن فوسفات صادرات متوقعة قبل نهاية الشهر الحالي

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، يرافقه الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد، سير عمليات الشحن والمناولة في ميناء تصدير الفوسفات في العقبة، ضمن جولة ميدانية شملت الميناء والمجمع الصناعي وعددًا من مواقع العمل.

ويجري حاليًا تحميل (6) بواخر، مع توقعات باستكمال عمليات التحميل مطلع الأسبوع المقبل، وفق البرنامج التصديري المعتمد.

وأكد الدكتور الذنيبات أن كمية الفوسفات المقرر تصديرها قبل نهاية الشهر الجاري ستتجاوز نصف مليون طن، في ظل ارتفاع الطلب العالمي وثقة الأسواق بالمنتج الأردني.

وأشار إلى أن كفاءة التشغيل وتكامل العمل بين المواقع، إلى جانب التخطيط المسبق، أسهمت في ضمان استمرارية الإنتاج والتوريد رغم التحديات الجيوسياسية والظروف العالمية.

وأوضح أن الشركة تواصل تطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة عملياتها بما يدعم التزاماتها التصديرية ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي خطوة تعكس التوسع في القدرة التصديرية، أوعز الدكتور الذنيبات بإعداد دراسة لإنشاء ميناء عائم لتصدير الفوسفات، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، على أن تُعرض على مجلس الإدارة والجهات الرسمية المختصة.

من جهته، قال المهندس الرواد إن فرق العمل تواصل تنفيذ عمليات المناولة وإدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية، مدعومة بأنظمة تشغيل حديثة تسهم في تسريع الإنجاز ورفع مستوى الأداء.

كما استمع الذنيبات والرواد إلى إيجاز حول سير عمليات التحميل، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، مشيدين بجهود الكوادر العاملة وكفاءتها في التعامل مع متطلبات العمل.