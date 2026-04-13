أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

وطنا اليوم:اقترحت الولايات المتحدة على إيران قبول وقف لمدة 20 عاماً لتخصيب اليورانيوم خلال مفاوضات جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر مطّلع.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة طلبت من إيران إزالة كل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

وأشار إلى أن إيران عرضت عملية خلط مخفف خاضعة للمراقبة لليورانيوم عالي التخصيب بدلاً من إزالته من البلاد.

وقال المسؤول الأميركي إن إيران اعتقدت أنها كانت قريبة من اتفاق مبدئي في إسلام آباد، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً بين الولايات المتحدة وإيران وتقدماً في محاولة التوصل إلى اتفاق.