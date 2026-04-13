ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد.

وأضاف ترامب، أن هذا أعلى عدد من السفت تعبر منذ بدء “هذا الإغلاق غير المنطقي” للمضيق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

34 سفينة عبرت أمس مضيق هرمز وهو أعلى رقم منذ بدء إغلاق إيران للمضيق

سنستعيد الغبار النووي بطريقة أو بأخرى

إيران لم توافق على عدم امتلاك سلاح نووي

لن تحصل إيران على سلاح نووي أبدا ولن يكون هناك اتفاق دون ذلك

لسنا بحاجة دول أخرى للمشاركة في حصار موانئ إيران

هناك دول ستشارك في الحصار البحري

هناك الكثير من الناقلات والسفن باتجاه الولايات المتحدة لتحميل النفط

لا نستخدم مضيق هرمز ولسنا بحاجة إليه ولدينا نفط وغاز أكثر من حاجتنا

لا يمكن لبلد أن يبتز العالم بإغلاق مضيق هرمز

تلقينا اتصالا هذا الصباح من الأشخاص المناسبين بشأن إيران

لا يوجد قتال الآن وهناك حصار والإيرانيون لا يقومون بأي أعمال تجارية

كثير من الرؤساء الأمريكيين يأسفون لعدم اتخاذهم خطوات حيال إيران

رئيس الصين يرغب في رؤية نهاية لهذا الأمر

كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران