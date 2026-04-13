ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

ساعتين ago
ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد.
وأضاف ترامب، أن هذا أعلى عدد من السفت تعبر منذ بدء “هذا الإغلاق غير المنطقي” للمضيق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
34 سفينة عبرت أمس مضيق هرمز وهو أعلى رقم منذ بدء إغلاق إيران للمضيق
سنستعيد الغبار النووي بطريقة أو بأخرى
إيران لم توافق على عدم امتلاك سلاح نووي
لن تحصل إيران على سلاح نووي أبدا ولن يكون هناك اتفاق دون ذلك
لسنا بحاجة دول أخرى للمشاركة في حصار موانئ إيران
هناك دول ستشارك في الحصار البحري
هناك الكثير من الناقلات والسفن باتجاه الولايات المتحدة لتحميل النفط
لا نستخدم مضيق هرمز ولسنا بحاجة إليه ولدينا نفط وغاز أكثر من حاجتنا
لا يمكن لبلد أن يبتز العالم بإغلاق مضيق هرمز
تلقينا اتصالا هذا الصباح من الأشخاص المناسبين بشأن إيران
لا يوجد قتال الآن وهناك حصار والإيرانيون لا يقومون بأي أعمال تجارية
كثير من الرؤساء الأمريكيين يأسفون لعدم اتخاذهم خطوات حيال إيران
رئيس الصين يرغب في رؤية نهاية لهذا الأمر
كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران


24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

19:08

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم