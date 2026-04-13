بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

3 ساعات ago
وطنا اليوم:بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، مع مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، برئاسة نائب النقيب عبدالله الخوالدة، التعاون المشترك.
وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الاثنين، اطلع الدوجان خلال اللقاء على واقع قطاع الزيتون وسبل النهوض به، لما له من أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمساهمته في الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعات التحويلية.
وأكد دور “الإقراض الزراعي” في تطوير القطاع من خلال توفير حلول تمويلية تسهم في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب التخزين، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا، وزيادة كفاءة وجودة المنتجات.
بدورهم، عرض الخوالدة، التحديات التي يواجهها قطاع الزيتون، وحاجة القطاع إلى استخدام تكنولوجيا حديثة لمواكبة التطور التقني، وتحديث البنية التحتية للمعاصر، وأساليب التخزين، وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج لضمان جودة المنتج النهائية وقدرته التنافسية عالميا.
واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل وصول التمويل الميسر لدعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون في التحديث والتطوير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
