شركة مناجم الفوسفات تدرس إنشاء ميناء عائم للتصدير

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، إنه تم الإيعاز بإعداد دراسة لإنشاء ميناء عائم لتصدير الفوسفات، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، على أن تعرض على مجلس الإدارة والجهات الرسمية المختصة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، أشار الذنيبات خلال جولة تفقد خلالها سير عمليات الشحن والمناولة في ميناء تصدير الفوسفات في العقبة، ضمن جولة ميدانية شملت الميناء والمجمع الصناعي وعددا من مواقع العمل يرافقه الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد، الى أنه يجري حاليا تحميل 6 بواخر، مع توقعات باستكمال عمليات التحميل مطلع الأسبوع المقبل، وفق البرنامج التصديري المعتمد.

وبين أن كمية الفوسفات المقرر تصديرها قبل نهاية نيسان الجاري ستتجاوز نصف مليون طن، في ظل ارتفاع الطلب العالمي وثقة الأسواق بالمنتج الأردني، مشيرا إلى أن كفاءة التشغيل وتكامل العمل بين المواقع، إلى جانب التخطيط المسبق، أسهمت في ضمان استمرارية الإنتاج والتوريد رغم التحديات الجيوسياسية والظروف العالمية.

وأوضح أن الشركة تواصل تطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة عملياتها بما يدعم التزاماتها التصديرية ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الرواد، إن فرق العمل تواصل تنفيذ عمليات المناولة وإدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية، مدعومة بأنظمة تشغيل حديثة تسهم في تسريع الإنجاز ورفع مستوى الأداء.

واستمع الذنيبات والرواد، إلى إيجاز حول سير عمليات التحميل، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، مشيدين بجهود الكوادر العاملة وكفاءتها في التعامل مع متطلبات العمل