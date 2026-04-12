بلدية جرش تستعد للاحتفال بيوم العلم الاردني

وطنا اليوم:باشرت بلديات محافظة جرش الخمس، جرش الكبرى، المعراض، النسيم، برما، وباب عمّان، بتوزيع أكثر من 44 ألف علم، استعدادا للاحتفال بيوم العلم الأردني، الذي يصادف الخميس 16 نيسان.

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، علي شوقه، إن البلدية باشرت بتوزيع أكثر من 28 ألف علم بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى إنارة مداخل المدينة وقوس هدريان وسواري الأعلام، مبينا أنه سيتم توزيع الأعلام على المركبات والدوائر داخل المدينة.

وأضاف رئيس لجنة بلدية المعراض، محمود الخوالدة، أن البلدية ستوزع أكثر من 8 آلاف علم، إلى جانب إنارة مداخل لواء المعراض بألوان العلم الأردني، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مختلفة داخل اللواء احتفاء بهذه المناسبة.

وأشار رئيس لجنة بلدية النسيم، قاسم المصري، إلى أن البلدية باشرت بتوزيع أكثر من 5 آلاف علم على المدارس والجمعيات، موضحًا أنها عملت على تركيب الأعلام على طريق إربد–جرش.

وبيّن المصري أن البلدية ستنظم فعالية مشتركة مع مرتبات الأمن العام لتوزيع الأعلام على المركبات، إضافة إلى توزيع الحلوى احتفاءً بيوم العلم الأردني، مشيرا إلى أن موظفات البلدية سيرتدين الزي الأردني تعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية الوطنية، مبينا أنه تم رسم جداريات على واجهة مبنى البلدية.

وأوضح رئيس لجنة بلدية برما، عباس الموانيس، أن البلدية، وفي إطار التحضير لهذه المناسبة، باشرت بتوزيع 2150 علمًا بمختلف المقاسات، وتركيب 24 سارية موزعة على مناطق البلدية، مبينًا أنه سيتم تركيب 100 متر من إضاءة LED على الأعمدة.

وبيّن رئيس لجنة بلدية باب عمّان أن البلدية عملت على تركيب الأعلام الأردنية في الجزيرة الوسطية على طريق إربد–عمّان، وتوزيع الأعلام على المركبات، وتنظيم مسير مركبات وصولًا إلى موقع الاحتفال الرئيسي في المركز الثقافي بمدينة جرش، بالإضافة إلى تزيين المدارس والجمعيات والمباني الحكومية بالأعلام الأردنية.