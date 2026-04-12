12 أبريل 2026
الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنّ بلاده ترى في الأردن “شريكاً استراتيجياً لسوريا”، مؤكداً أن “استقرار سوريا مناعة للأردن وازدهار الأردن سند لسوريا”.
وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره أيمن الصفدي، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، الأحد، أنّ ما يربط البلدين أكثر من المنطقة الجغرافية، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على التنسيق بين البلدين وعودة العلاقات لمسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الأردن “أول من شرع أبوابه لسوريا الجديدة”.
وأوضح أنّ الاتفاقيات العديدة التي وقعت اليوم ستكوّن شراكة قوية، مبيناً أن الدورة الحالية، وهي الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري، تمثل “ورشة عمل حقيقية في خطوة غير مسبوقة”.
وأكد أن طموح بلاده “يتجاوز ملفات محددة”، وأنها تسعى إلى “تحويل العلاقة الأردنية السورية لنموذج يحتذى به”، مضيفا أن التقارب الأردني السوري امتداد للعلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت الشيباني إلى وجود مشاورات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وسوريا، مضيفا أن سوريا والأردن بوابة هامة ويقعان في موقع استراتيجي.
وبين أن عودة سوريا فتحت أبواب مغلقة منذ عقود، لافتا إلى أن “رؤيتنا واضحة من تحويل سوريا من ساحة دمار لساحة استثمار مزدهرة”.
وأوضح أن إعادة الإعمار أهم ملف لسوريا وهو تحدي وبناء الدولة، مشيرا إلى أن “سوريا تعمل لإطلاق أكبر مؤتمر لدعم اعادة الإعمار في سوريا والحرب الأخيرة اخرته والحاجة في سوريا بجميع القطاعات والبنية التحتية وبناء القدرات وإعادة سوريا في الربط المالي الصحيح”.
وشدد الشيباني على أن سوريا بحاجة للأردن ودول الإقليم في ملف إعادة الإعمار، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إعادة الإعمار يساعد في عودة سوريا من التعافي.
وأضاف أن ملف إعادة الإعمار يحتاج من 250 إلى 400 مليار دولار.
كما أدان الشيباني “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والعدوان الغاشم على لبنان”.


24 ساعة
01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026