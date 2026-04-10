بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

غرفة صناعة الأردن: الأردن لن يتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الأسمدة عالميا

10 أبريل 2026
وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الأسمدة في غرفة صناعة الأردن أحمد البس، الجمعة، إن الأردن لن يتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الأسمدة؛ وذلك لتوافر الفوسفات والبوتاس، موضحا أن خامات النيتروجين ارتفعت بشكل كبير عالميا لكن ذلك الارتفاع لن ينعكس بشكل كبير على السوق المحلي؛ وذلك للعلاقات الجيدة التي يتمتع بها الأردن مع منتجي هذه الخامات في مصر والسعودية.
وأضاف البس، في تصريحات أن الأسمدة المركبة والخاصة التي يحتاجها المزارعون في الأردن متوافرة في الأسواق دون ارتفاع كبير في أسعارها، داعيا لعدم التهافت على شرائها، مؤكدا وجود كميات كافية في الأسواق.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج قد تؤثر على الأسعار بشكل محدود، مؤكدا أن أسعار الخضار ليست مرتبطة بشكل رئيسي بأسعار الأسمدة ومدخلات الإنتاج، وأن أسعارها تعتمد على الطلب العالمي على الأغذية، مشيرا إلى انخفاض الإنتاج هذه الفترة؛ بسبب برودة الطقس، وهذا ما تسبب بارتفاع أسعارها، متوقعا تحسن كميات الإنتاج بعد ارتفاع درجات الحرارة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
