اليابان تقرر السحب من احتياطيات النفط مع تفاقم أزمة الإمدادات

10 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن بلادها ستقوم بسحب كميات إضافية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية تكفي لمدة 20 يوما، وذلك في وقت مبكر من الشهر المقبل.
ويأتي هذا القرار كاستجابة طارئة للاضطرابات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتقييد الملاحة في مضيق هرمز.

تأمين الإمدادات في ظل الحرب
وأوضحت تاكايتشي خلال اجتماع وزاري أن هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع شهر أيار/مايو، تهدف إلى “ضمان استقرار إمدادات النفط الخام” للسوق المحلية.
وكانت اليابان قد بدأت بالفعل الشهر الماضي في استخدام مخزوناتها التي تعد من بين الأكبر عالميا، لمواجهة النقص الناتج عن التصعيد العسكري.

مضيق هرمز.. عنق الزجاجة لطوكيو
تعتمد اليابان بشكل شبه كامل (نحو 95%) على واردات النفط من الشرق الأوسط، مما يجعلها من أكثر الدول تأثرا بتقييد الملاحة في مضيق هرمز.
ومنذ اندلاع الأعمال العدائية في أواخر فبراير، تعرضت حركة الناقلات لعراقيل كبيرة، مما دفع الحكومة اليابانية للجوء إلى مخزونها الاستراتيجي لتفادي أي صدمات اقتصادية عنيفة.

تحرك مدعوم بتقارير دولية
يذكر أن هذا القرار قد حظي بتغطية واسعة من كبرى وسائل الإعلام اليابانية، بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون (NHK) ووكالتا “كيودو” و”جيجي برس”، مما يعكس حالة الاستنفار القصوى في طوكيو لحماية أمن الطاقة في ظل الغموض الذي يلف مصير اتفاقات وقف إطلاق النار في المنطقة.


