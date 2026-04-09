10 أبريل 2026
سيدنا .. دمتم سندا لفلسطين وتاجها القدس والمسرى

وطنا اليوم _

بقلم : النائب طارق بني هاني

قال النائب طارق بني إن مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية لم تكن يوماً شعارات عابرة، بل نهجاً راسخاً يقوم على الدفاع عن الحق والعدل، وحماية هوية الأرض والإنسان.

واضاف ان جلالته حمل هذه القضية في مختلف المحافل الدولية، صوتًا صادقًا ينادي بإنهاء الظلم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني.

وبين انه وفي ظل التحديات العاصفة التي تمر بها المنطقة، بقي الأردن بقيادة جلالته صمام أمان، يوازن بين الحكمة والثبات، ويؤكد أن السلام الحقيقي لا يكون إلا بإحقاق الحقوق، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.

أما تجاه المسجد الأقصى، فقد جسّد جلالته الوصاية الهاشمية بمواقف عملية وجهود متواصلة، دفاعًا عن مقدساته، وحفاظًا على هويته العربية والإسلامية، في وجه كل محاولات التهويد أو التغيير.

إنها قيادة تدرك حجم المسؤولية، وتتحرك بثبات في زمن التحديات، واضعةً القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها، ومؤمنةً أن القدس ستبقى عنوان الحق، وأن الأقصى سيظل في وجدان الأمة حيًا لا يُمس


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026