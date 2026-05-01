انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة

وطنا اليوم:يطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، ويتوقع هطل زخات من المطر بإذن اللٰه تعالى بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشرقية، خاصة البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا وهطل البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.

وتنخفض الأحد، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.