انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة

انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة

وطنا اليوم:يطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، ويتوقع هطل زخات من المطر بإذن اللٰه تعالى بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشرقية، خاصة البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا وهطل البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.
وتنخفض الأحد، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


24 ساعة
13:44

مخاوف من أزمة أسمدة عالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

13:38

صَح بدنك…في يوم العمال العالمي … !

13:35

مقاربة المعايطة العلمية الرائدة: منصة تنفّسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف التشخيص المبكر وترسم ملامح الطب التنبؤي

13:33

تقرير نقابة المهندسين خاطئ في تفسير انهيار صافوط… وغياب الجيولوجيين مصيبة!!!

13:27

عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي

13:25

ارتفاع الإشغال الفندقي في العقبة إلى 76% خلال عطلة عيد العمال

11:45

وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026

11:37

ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية

11:34

بهذا العام.. احتل هتلر فرنسا وخرجت إيطاليا صفر اليدين

11:31

المرأة عالية القيمة لن تميزيها بشكلها، ولا بأناقتها، ولا بمستوى تعليمها

10:58

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنئُ الكوادر العاملة بيوم العُمّال العالمي

10:55

رئيس الاتحاد الفلسطيني يتجاهل نظيره الإسرائيلي في مؤتمر الفيفا

وفيات
وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح