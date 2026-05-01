بعد افتتاحه .. زيادة كوادر مستشفى الاميرة بسمة 456 عاملا ليصل إلى 1697

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد الحلبي، إنّ المستشفى شهد زيادة في عدد الكوادر البشرية بعد افتتاحه بواقع 456 بين طبيب و ممرض وكوادر أخرى ،بما يعكس التزام وزارة الصحة بدعم المستشفى الجديد لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة اربد.

وأوضح الحلبي ، أن إجمالي عدد الكوادر في المستشفى ارتفع منذ افتتاحه بتاريخ 20 كانون الثاني 2026 من 1241 موظفاً إلى 1697 موظفاً، بعد تعيين 456 موظفاً جديداً، وبنسبة زيادة تقارب 37%، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في مختلف التخصصات الصحية والطبية والإدارية.

وفيما يتعلق بالكوادر التمريضية، بيّن أن عدد الممرضين ارتفع من 386 إلى 723 ممرضاً، بزيادة إجمالية تقارب 87%، بعد تعيين 268 ممرضاً ودعم المستشفى بـ 35 ممرضاً إضافياً، إلى جانب تحقيق زيادة فعلية بواقع 44 ممرضاً إثر إقرار بدل إضافي لـ 220 ممرضاً.

وأضاف أنه من المقرر تعيين 150 ممرضاً إضافياً خلال شهر بعد إجراء امتحان تنافسي لغاية التعيين مما يعزز القدرة التمريضية ويرفع جودة الرعاية الصحية…

أما على صعيد الكوادر الطبية المتخصصة، فقد أشار إلى أن عدد الأخصائيين والاستشاريين ارتفع من 135 إلى 156، بنسبة زيادة تقارب 16%، بعد تعيين 21 استشاري وأخصائي في كافة التخصصات منها تخصصات لم تكن موجودة في المستشفى القديم . كما ارتفع عدد الأطباء المقيمين من 267 إلى 317 طبيباً، بنسبة زيادة تقارب 20%، نتيجة دعم المستشفى ب 50 طبيباً مقيماً.

وفيما يتعلق بالأطباء العامين، فقد كان عددهم 16 طبيب عام ،حيث تم تعيين 29 طبيباً ليصل العدد إلى 45 طبيباً، بنسبة زيادة تقارب 180%.

وأكد الدكتور الحلبي أن هذه الزيادات تأتي في إطار الدعم المستمر من وزارة الصحة، وبتوجيهات مباشرة من وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، الذي يحرص على تعزيز قدرات مستشفى الأميرة بسمه ورفده بالكوادر الصحية والطبية والإدارية اللازمة.

واشار إلى أنّ المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير المعتمدة، ما يسهم في تحسين دقة التشخيص وفعالية العلاج ويعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وآمنة.

وتتفق المستشفى مع الوزارة على رفع عدد الكوادر وخاصة النوعية منها وذلك لتطوير الخدمات