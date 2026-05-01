حرب المسيرات تتواصل وهجمات الموانئ تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا

4 ساعات ago
وطنا اليوم:فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الرابع، تستمر الهجمات بالمسيرات على الجانبين، اليوم الجمعة. وفيما شنت موسكو هجوماً على ميناء أوديسا في أوكرانيا، شنت الأخيرة هجوماً بالمسيرات على ميناء توابسي الروسي.
وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين.
وكتب على تطبيق “تليغرام” أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضاً في اندلاع حرائق.
ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.
بالمقابل، قال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، اليوم الجمعة، عبر تطبيق “تليغرام” إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود للمرة الرابعة.


24 ساعة
13:44

مخاوف من أزمة أسمدة عالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

13:38

صَح بدنك…في يوم العمال العالمي … !

13:35

مقاربة المعايطة العلمية الرائدة: منصة تنفّسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف التشخيص المبكر وترسم ملامح الطب التنبؤي

13:33

تقرير نقابة المهندسين خاطئ في تفسير انهيار صافوط… وغياب الجيولوجيين مصيبة!!!

13:27

عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي

13:25

ارتفاع الإشغال الفندقي في العقبة إلى 76% خلال عطلة عيد العمال

11:45

وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026

11:37

ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية

11:34

بهذا العام.. احتل هتلر فرنسا وخرجت إيطاليا صفر اليدين

11:31

المرأة عالية القيمة لن تميزيها بشكلها، ولا بأناقتها، ولا بمستوى تعليمها

11:26

انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة

10:58

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنئُ الكوادر العاملة بيوم العُمّال العالمي

وفيات
وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح