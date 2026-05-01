حرب المسيرات تتواصل وهجمات الموانئ تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا

وطنا اليوم:فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الرابع، تستمر الهجمات بالمسيرات على الجانبين، اليوم الجمعة. وفيما شنت موسكو هجوماً على ميناء أوديسا في أوكرانيا، شنت الأخيرة هجوماً بالمسيرات على ميناء توابسي الروسي.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين.

وكتب على تطبيق “تليغرام” أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضاً في اندلاع حرائق.

ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.

بالمقابل، قال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، اليوم الجمعة، عبر تطبيق “تليغرام” إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود للمرة الرابعة.