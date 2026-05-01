إدارة الأزمات تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على أعشاب جافة، وعدم ترك بقايا الشواء مشتعلة عند مغادرة أماكن التنزه، مع ضرورة التخلص منها بالشكل الصحيح.

وحذّر المركز، خلال إصداره تحذيرات وإرشادات للمواطنين بشأن الرحلات والتنزه، من رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق أو أثناء التنزه في الغابات، ومن الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

وأكد ضرورة عدم السباحة في البرك الزراعية والسدود تجنبًا لخطر الغرق، والإبقاء على طفاية حريق داخل المركبة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وشدد المركز على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه وعدم ترك النفايات، داعيًا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.

كما دعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظًا على السلامة العامة.