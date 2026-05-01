إدارة الأزمات تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود

4 ساعات ago
وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على أعشاب جافة، وعدم ترك بقايا الشواء مشتعلة عند مغادرة أماكن التنزه، مع ضرورة التخلص منها بالشكل الصحيح.
وحذّر المركز، خلال إصداره تحذيرات وإرشادات للمواطنين بشأن الرحلات والتنزه، من رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق أو أثناء التنزه في الغابات، ومن الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.
وأكد ضرورة عدم السباحة في البرك الزراعية والسدود تجنبًا لخطر الغرق، والإبقاء على طفاية حريق داخل المركبة لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وشدد المركز على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه وعدم ترك النفايات، داعيًا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
كما دعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظًا على السلامة العامة.


24 ساعة
13:44

مخاوف من أزمة أسمدة عالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

13:38

صَح بدنك…في يوم العمال العالمي … !

13:35

مقاربة المعايطة العلمية الرائدة: منصة تنفّسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف التشخيص المبكر وترسم ملامح الطب التنبؤي

13:33

تقرير نقابة المهندسين خاطئ في تفسير انهيار صافوط… وغياب الجيولوجيين مصيبة!!!

13:27

عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي

13:25

ارتفاع الإشغال الفندقي في العقبة إلى 76% خلال عطلة عيد العمال

11:45

وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026

11:37

ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية

11:34

بهذا العام.. احتل هتلر فرنسا وخرجت إيطاليا صفر اليدين

11:31

المرأة عالية القيمة لن تميزيها بشكلها، ولا بأناقتها، ولا بمستوى تعليمها

11:26

انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة

10:58

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنئُ الكوادر العاملة بيوم العُمّال العالمي

وفيات
وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح