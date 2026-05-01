مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنئُ الكوادر العاملة بيوم العُمّال العالمي

وطنا اليوم:يتقدّم مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة الأستاذ الدكتور نادر البصول، بأصدق مشاعر التهنئة والتقدير إلى جميع العاملين في المستشفى بمناسبة يوم العُمّال العالمي، مُثمّنًا جهودهم الكبيرة وعطاءهم المتواصل في خدمة المرضى والمُجتمع.

وأكّد البصول، أنّ العاملين في مستشفى الجامعة الأردنيّة هم الركيزة الأساسيّة في تقديم الرعاية الصحيّة المُتميّزة، حيثُ يواصلون عملَهُم بروح الفريق الواحد، ويُقدّمونَ نموذجًا مُشرّفًا في التّفاني والالتزام، بما يعكسُ رسالةً إنسانيّةً ومِهنيّةً رفيعة.

ولفتَ، إلى أنّ ما يُحقّقُه المستشفى من إنجازاتٍ هو نِتاجُ هذا الجهد الجماعيّ، الذي يُعزّزُ مكانتَهُ كصَرحٍ طبيٍّ وطنيٍّ رائد، ويُجسّدُ الثقة التي يحظى بها من قبل المرضى والمُجتمع.

وأشار، إلى أنّ يوم العُمّال العالمي يـشكّلُ مناسبةً لتجديد الالتزام بمواصلة العمل والعطاء، وتعزيز بيئة العمل الداعمة للتطوير والتميّز، بما يُسهِمُ في الارتقاء بجودَة الخدَمات الصحيّة المقدّمة.

وختمَ البصول، بالتأكيد على اعتزازه الكبير بكافة العاملين في المستشفى، وتقديره لجهودِهم المُخلصة، مُتمنّيًا لهم دوام الصحة والتوفيق في أداء رسالتهِم النبيلة.


