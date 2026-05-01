ملك البحرين يعرب عن أسفه لـ اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة

وطنا اليوم:دعا العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج، مؤكدا أن “الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه”.

وأعرب الملك عن أسفه لـ”اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة”.

وقال إن “ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها كشف زيف من باعوا ضمائرهم”، معتبرا أن “المحنة كشفت الوجوه وأسقطت الأقنعة”.

وأضاف أن “قواتنا كانت على أهبة الاستعداد لصد أي اعتداء، فيما تعاون نفر قليل مع من استباح سيادة الوطن في خيانة لا تغتفر”.

وأكد أن غضبه “ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله”، متسائلا “كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن يطعنونه، ومن انتخبهم الشعب يقفون إلى جانب الخونة”.

وأشار إلى أن “الرأي العام يقف صفا واحدا مطالبا بإبعاد كل من تعاون مع العدوان”، مضيفا أن “من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه”، وأن “الجنسية عهد وميثاق ومن نقضه أسقط حقه”.

ولفت إلى أن شعوب مجلس التعاون الخليجي “تؤيد الأحكام الصادرة بحق الخونة”، معتبرا أن الإجراءات “ليست تشفيا بل صمام أمان”.

وحذر من أن البديل قد يكون “تسلم القوات المسلحة زمام الأمور وفق أحكام عسكرية تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين”.

وشدد على أن أمام المشرعين “طريقين لا ثالث لهما: إما الاعتذار لشعب البحرين أو الالتحاق بمن اصطفوا معهم”.

وختم بالقول إن “الحرية لا تعني الفوضى ولا خيانة الوطن”، مؤكدا أن “الوفاء للوطن فريضة”.